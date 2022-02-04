Министр внутренних дел Денис Монастырский впервые прокомментировал скандальное видео с народным депутатом из "Слуги народа" Александром Трухиным, снятое нагрудной камерой полицейского на месте летнего ДТП. Глава МВД заверил, что Трухин, собиравшийся позвонить ему после аварии, не обращался к нему за помощью.

Ролик с комментарием Монастырского опубликовал Твиттер "Общественного".

"Я считаю, что любое лицо, в том числе нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все то, что он совершил", - заявил сначала министр во время общения с журналистами 4 февраля.

Затем он рассказал, звонил ли ему Трухин.

"Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои коллеги бывшие, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам насчет "порешать". Поэтому мне по таким вопросам никто звонить не может. И если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", - заверил чиновник.

Затем Монастырский признался, что был впечатлен появлением видео из нательной камеры сотрудника полиции. По его словам, ему докладывали об отсутствии видео с боди-камер полицейских, оформлявших резонансное ДТП. В связи с публикацией ролика Нацполиция проводит служебное расследование, "каким образом, где это видео могло быть передано или исчезло".

"Когда мне докладывали об этом ДТП в свое время, в августе, мне сказали, что для свидетельских показаний есть разные данные, кто был за рулем, поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать его для исследования в Государственное бюро расследований. Мне сказали, что не все экипажи оборудованы боди-камерами. К тому времени мне сказали, что этих записей нет", - утверждает министр.

«Якби він мені подзвонив, то був би посланий». Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нардеп Трухін не телефонував йому з місця ДТП у серпні pic.twitter.com/FlQsMJ1Dcq — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 4, 2022

Ранее, спустя неделю после аварии, "Страна" публиковала все, что было к тому моменту известно об участии в ней Трухина.

А после появления видео с боди-камеры мы анализировали, какой удар оно нанесло по Банковой, почти полгода покрывавшей Трухина.