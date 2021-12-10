В кортеже Зеленского появился бус охраны с элементом для тарана людей
На днях журналисты "Страны" встретили кортеж Владимира Зеленского в правительственном квартале Киева. Автоколонна из 4 машин как раз сворачивала от здания Верховной Рады в сторону Офиса президента.
Стоит отметить, что тачки гаранта соблюдали ПДД и патрульные для них не делали «зеленый» коридор.
Наше внимание привлек состав кортежа. Зеленский странным образом пересел с самого нового представительского седана Mercedes на такое же авто, только в кузове более ранней модификации.
Тачку Зеленского сопровождает бус охраны с кенгурятником на переднем бампере, видео: Изым Каумбаев, "Страна"
Прокладывал путь для президента Volkswagen с синими госномерами и проблисковым маячком на крыше. Такое авто обычно называют «кукушкой». А замыкали колонну два микроавтобуса с бодигардами. На одном из бусов мы заметили необычную деталь.
Бампер машины сопровождения был укреплен металлической конструкцией предназначенной для защиты корпуса авто при столкновении. Эта деталь называется еще «кенгурятник». А все потому, что такая деталь изначально была придумана американскими фермерами, чтобы защитится от крупных животных на пастбищах. Позже идею переняли австралийские автомобилисты, которые сталкивались на дороге с большими и быстрыми кенгуру.
От этого и произошло смешное название. Также в криминальных кругах машины с "кенгурятником" используются для тарана людей.
Напомним, ранее «Страна» сообщала, что балерина Кухар ездит на Porsche, а телеведущие Горбунов с Осадчей на Range Rover Sport.