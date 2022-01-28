Бывший президент Украины Петр Порошенко в суде заявил, что Офис президента дал команду Печерскому суду не передавать материалы дела в апелляционный суд, "сорвать заседание, чтобы иметь возможность подобрать компромат на судей". Поэтому заседание по апелляции, которое должно было состояться сегодня, и перенесли на 11 февраля.

Также он обвинил президента Украины Владимир Зеленского в том, что он игнорирует военную угрозу со стороны России, а самого Порошенко боится больше чем российского коллегу Владимира Путина.

Кроме того, Порошенко, выступив коротко перед своими сторонниками, и покинул территорию апелляционного суда. Для того чтобы выехал кортеж экс-президента полицейские полностью перекрыли движение автомобильного транспорт.

Напомним, дело экс-президента Украины касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах, что, следствие считает, делалось по приказу Порошенко, который таким образом "профинансировал терроризм". По этому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

19 января суд избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Сегодня суд должен был рассматривать апелляцию защиты Порошенко на меру пресечения по "угольному делу", однако заседание перенесли.

"Страна" следила в обновляемом материале за тем, что происходило в суде и возле него, где собрались сторонники Порошенко.