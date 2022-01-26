Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало подозреваемого в госизмене экс-президента и лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко на допрос в следующий понедельник, 31 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Допрос, по информации Госбюро расследований, назначен на 11:00.

Кроме того, в Госбюро расследований заявили, что Порошенко выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января, уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда.

Напомним, в прошлый раз бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл по вызову в ГБР, но покинул помещение через 7 минут, не дождавшись следователя. Это произошло 24 января.

Также мы писали, что 28 января состоится судебное заседание Киевского апелляционного суда по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты на меру пресечения для Петра Порошенко, которого отпустили под личное обязательство.

Подробнее о том, как бывшему президенту избирали меру пресечения "Страна" рассказывала в отдельном материале.