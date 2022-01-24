Во время своего выступления на согласительном совете Верховной Рады экс-президент Украины Петр Порошенко, который ранее получил меру пресечения в виде личного обязательства по делу "угольной" госизмене, оговорился, заявив, что его политсила выступает "за единство на словах, а не на деле".

Об этом стало известно трансляции заседания Парламента.

"Уважаемые друзья, я еще раз акцентирую - мы за единство на словах, а не на деле", - сказал бывший президент.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. В это время он уже находился за границей Украины - 17 декабря он покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука, который, получил "пидозру" и был отправлен судом под домашний арест.

Вернулся в Украину Петр Порошенко в понедельник, 17 января. В этот же день Печерский суд начал избирать ему меру пресечения, однако вердикт так и не огласили, заседание прервали до среды, 19 января. "Страна" подробно рассказывала о том, как Порошенко вернулся в Украину и почему суд так и не смог вынести по нему решение.

Однако, в среду, 19 января, Печерский райсуд Киева вынес решение по поводу меры пресечения подозреваемому в госизмене экс-президенту Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Также Порошенко обязан: не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя и сдать загранпаспорта. "Страна" в обновляемом материале следила за тем, как Порошенко избирали меру пресечения и что происходило у Печерского суда.

Между тем, после озвученного вердикта Порошенко заявил, что будет подавать апелляцию. Кроме того, по его словам, ожидается также реакция международных партнеров. Апелляционный суд Киева ответил, что рассмотрит жалобы Офиса генпрокурора и адвокатов экс-президента Петра Порошенко на избранную обвиняемому в госизмене меру пресечения.