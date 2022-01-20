Дело о госизмене - это не единственный фронт, где власть Зеленского терпит поражение от Порошенко.

В последнее время все более "порохоботским" становится скандальный сайт "Миротворец", который уже практически открыто топит за бывшего президента.

Зеленский, несмотря на многочисленные требования и вопросы - в том числе со стороны Запада, - "морозился" по вопросу "Миротворца" и не закрывал его. Хотя недавно к нему начали возникать вопросы уже у отечественной киберполиции, а также у офиса обмудсмена.

Работа "Миротворца" всегда была так или иначе связана с украинской властью. Но последние персоналии, которые туда попадают, говорят, что этот сайт работает уже скорее против Банковой.

"Страна" разбиралась, кто сегодня контролирует скандальный ресурс.

Странные попадания на "Миротворец"

Помимо стандартных "развлечений" этого сайта - внесение в базу "сепаратистов" или граждан России - в последнее время там все чаще появляются люди, которые либо перешли дорогу Порошенко, либо находятся с ним в разных политических лагерях.

Буквально сегодня стало известно, что на страницы сайта попал бывший советник Ермака Алексей Арестович. Мы рассказывали, что на днях он ушел из Офиса президента. И, казалось бы, это могло быть местью со стороны Банковой.

Но если вчитаться в профиль Арестовича на "Миротворце", то понятно, что попал он туда за антипорошенковские заявления. И критику в адрес пиар-инициатив "Европейской солидарности".

"Миротворец" цитирует последние заявления бывшего советника Ермака - о том, что власть проявила слабость, не посадив Порошенко. И напоминает его выступления против "Вагнергейта" и продолжение гуманитарной политики Порошенко-Вятровича.

Ну и, наконец, "анкета" Арестовича появилась после того, как он заявил, что модель "армовира", на которой едет Порошенко, – это "закрепление холодной идеологической гражданской войны", и опубликовал критический пост об акциях экс-президента в Фейсбуке.

То есть понятно, что поместили Алексея на "Миротворец" сторонники бывшего президента, а не нынешнего.

Ярко выраженной "местью Порошенко" стало появление на этом ресурсе заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, подписавшего подозрение против бывшего президента по "угольному делу".

Среди причин внесения указана "фабрикация дела против Порошенко".

Еще один человек, которого вряд ли могли внести на "Миротворец" по приказу Зеленского, - мэр Полтавы Александр Мамай.

В начале декабря он заявил, что на Донбассе идет "братоубийственная война", которую подстрекают США и Россия. После чего попал на скандальный сайт.

Одновременно фракция "Европейской солидарности" в горсовете потребовала отставки мэра и устроила против него митинг в городе. Это произошло ровно в те дни, когда Мамай появился на "Миротворце".

С Офисом президента у мэра при этом нет особых разногласий - он входит в партию "За будущее", которая поддерживает "слуг народа" в парламенте. Также Мамай является родственником союзного Банковой агроолигарха Андрея Веревского.

То есть внесли его на "Миротворец", скорее всего, враждующие с мэром за власть в Полтаве "порохоботы".

Был "фронтовым", стал порохоботским

На то, что "Миротворец" сегодня контролируется сторонниками Порошенко, указывают и другие признаки.

Ранее официально этот сайт курировали в лагере "Народного фронта" - в частности, замглавы МВД Антон Геращенко, который постоянно комментировал те или иные "поступления" на сайт и скандалы с публикацией персональных данных. Также с ресурсом связывали нардепов Андрея Тетерука и ныне покойного Дмитрия Тымчука.

Но позже Геращенко отошел от "миротворческих" дел, как и "Народный фронт". А ресурс в 2019 году начал открыто воевать с "Нацкорпусом", который выступил против Порошенко накануне президентских выборов. На сайт попали представители партии, которые пытались сорвать митинг президента в Черкассах.

По курсирующей в политических кругах информации, "Нацкорпус" курировал Арсен Аваков. По этому факту понятно, что контроль над "Миротворцем" тогда уже был в руках у Порошенко.

Но при Зеленском эта ситуация тоже не поменялась. Поскольку волонтерская тусовка, которая вела "Миротворец" изначально, позже "ушла в оппозицию" к сменившему Порошенко президенту.

Речь об организации "ИнформНапалм", чьи активисты давно связаны со скандальным ресурсом. Специальный корреспондент "Страны" Алексей Романов еще в 2016 году выяснил, что доменами и "зеркалами" сайта владеет некая Оксана Тинько.

Тинько в соцсетях себя позиционирует как системный администратор "ИнформНапалма" и не скрывает на Facebook, что "топит за Миротворец".

Но, судя по изображениям, которые размещены у нее в профиле, - еще и за Порошенко, поскольку некоторые из них обведены характерной рамкой "Дякую!"

Есть и много других данных о том, что активисты "Напалма" - это одна команда с "Миротворцем". Так, киевлянин Андрей Гарин, судя по его YouTube-каналу и упоминаниям на сайте "Напалма", делает пропагандистские ролики для обоих сайтов.

Сообщество "ИнформНапалм" при Зеленском часто заявляло, что СБУ и Минобороны больше не хотят с ним сотрудничать.

Об этом, в частности, год назад заявлял один из активистов "Напалма" Михаил Макарук, ходивший прошлым летом на акции в защиту Порошенко во время вручения тому первой "пидозры".

Также Макарука постоянно цитируют близкие к Порошенко медиа.

То есть наполняют "Миротворец" сегодня люди, которые вовлечены в политическую орбиту экс-президента. Соответственно, не стоит удивляться и тому, что и работает этот сайт как при Порошенко. И заносят на него тех, кто по тем или иным причинам не нравится тусовке бывшего гаранта.

Почему тогда Зеленский его не закроет?

От вопроса, когда разберутся с "Миротворцем", Владимир Зеленский все время пытался уйти.

В начале президентства он, к примеру, говорил, что не уполномочен закрывать сайты. Хотя потом стал вводить против них санкции (в том числе против "Страны"). Но до "Миротворца" так и не добрался.

Между тем сделать это можно было без каких-либо проблем со стороны заграницы - там скандальный ресурс критиковали достаточно плотно. Как международные организации вроде ООН и ОБСЕ, так и крупные западные страны вроде Германии, которая вообще призывала закрыть сайт.

То есть речь шла о том, что Зеленский не хотел портить отношения с волонтерско-ветеранской тусовкой и давать Порошенко лишние поводы для "зрады". Но не только об этом.

При Зеленском в Украине сохранился построенный при бывшем президенте гуманитарно-культурный фон. С присущими ему "традициями" травли неугодных и шельмования всех, кто не согласен с курсом Украины после Майдана.

И в этом смысле новый глава государства решил ничего не менять вообще. Поэтому не были отменены черные списки артистов, фильмов, не посажен Стерненко, а также не закрыт "Миротворец".

Причем против сайта ничего не сделали даже после помещения туда 12-летней девочки из Луганска минувшей осенью. Чему возмутились даже в офисе украинского омбудсмена, которая потребовала удалить эту анкету. Проверку начала и киберполиция.

Но по факту Фаина Савенкова продолжает "жить" на "Миротворце". А телодвижения украинской власти были, видимо, просто для галочки.

В то же время сейчас этот ресурс начал заносить на свои страницы всех оппонентов Порошенко из лагеря Зе - пока еще не слишком наглея, но явно усилив эту активность.

И это дает повод Зеленскому закрыть ресурс. Но воспользуется ли он таким шансом - особенно после проигрыша в пользу Порошенко во время суда по госизмене - покажет время. Хотя надежды на это, конечно, мало.

Впрочем, у того факта, что "Миротворец" сейчас контролируется не властью, а ее противниками, есть еще одно важное последствие. Это означает, что каких-то практических последствий для тех, кто туда внесен, теперь даже теоретически не может быть. Их и раньше почти никогда не бывало (норму, по которой банки сверялись с этим списком, НБУ уже давно отменил). Но небольшой шанс, что кто-то из силовиков обратит свое внимание на фамилию в списке, имелся.

Теперь же, после того как стало понятно, что "Миротворец" контролирует не власть, а ее враги из лагеря Порошенко, такого шанса нет даже теоретически. И кроме пропагандистского эффекта для нужд экс-президента, никакого эффекта внесения кого-либо на "Миротворец" не дает.