Офис генпрокурора в пятницу, 21 января, внес апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева об избрании для Петра Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн".

Напомним, в среду, 19 января, судья Алексей Соколов отпустил подозреваемого в госизмене и финансировании терроризма экс-президента Петра Порошенко под личное обязательство, потребовав не покидать пределы Киевской области и сдать загранпаспорта. "Страна" подробно описывала как это было.

Как сообщалось, дело пятого президента Украины касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах, что, как считает следствие, делалось по приказу Порошенко, который таким образом "профинансировал терроризм". По этому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Уже на следующий день после оглашения решения суда о мере пресечения Порошенко судья Алексей Соколов внезапно ушел в отпуск.