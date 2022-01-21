Апелляционный суд Киева на будущей неделе рассмотрит жалобы Офиса генпрокурора и адвокатов экс-президента Петра Порошенко на избранную ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом со ссылкой на адвоката экс-президента Илью Новикова сообщает "Интерфакс-Украина".

"Следующая неделя будет очень важной, потому что Офис генпрокурора уже объявил, что они так же, как и мы, будут обжаловать решение Печерского райсуда, потому что считают, что личного обязательства недостаточно как меры пресечения для Порошенко", - сказал Новиков.

Другой адвокат Порошенко - Сергей Головань, которого также цитирует агентство, добавил, что третьего февраля суд рассмотрит апелляцию на решение Печерского райсуда об аресте активов бывшего лидера Украины.

"Насколько я помню, назначено на 3 февраля. Это те жалобы, которые уже поданы… они объединены и будут рассматриваться одновременно", - сказал Головань, отвечая на вопрос о дате рассмотрения судом меры пресечения на арест активов Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко после решения суда заявил, что будет подавать апелляцию. Кроме того, по его словам, ожидается также реакция международных партнеров.

Ранее "Страна" рассказывала, как проходил этот суд и какие выводы из него следуют.