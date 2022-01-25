В пятницу, 28 января, состоится судебное заседание Киевского апелляционного суда по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты избрание меры пресечения для Петра Порошенко, которого отпустили под личное обязательство.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание назначено на 11:00 28 января. Определен следующий состав судей: Николай Ященко, Валерий Лашевич и Иван Рыбак.

"Судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты, поданные на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 января 2022 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного бюро расследований о применении к подозреваемому П. меры пресечения в виде содержания под стражей и применении мера пресечения в виде личного обязательства с возложением на подозреваемого П. процессуальных обязанностей согласно ч. 5 ст. 194 УПК Украины, назначен на 28 января", - сказано в сообщении.

Рассматривать апелляцию на меру пресечения Петру Порошенко по "угольному делу" будет рассматривать тот же состав судей, который в 2020 году рассматривал апелляционные жалобы одесского радикала Сергея Стерненко. Тогда Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненко.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. В это время он уже не находился в Украине.

17 января экс-президент вернулся в страну и в этот же день Печерский суд начал избирать ему меру пресечения, нов итоге заседание перенесли на 19 января. 19 января суд избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.