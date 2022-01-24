Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков подтвердил информацию Государственного бюро расследований (ГБР) о перекрестном допросе его клиента с народным депутатом фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком. Также Новиков назвал дату мероприятия: 25 января.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Представитель ГБР анонсировала перекрестный допрос по делу об угольной госизмене.

"...Еесли будет такая потребность, следователи соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц", - сказала она на брифинге.

По словам же Новикова, защите уже официально сообщили о допросе.

"Нам официально сообщают, что на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты ради того, чтобы СМИ, поддерживающие позицию Офиса генпрокурора, Офиса президента, имели возможность сделать такую картинку... что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - сказал Новиков в понедельник на брифинге.

Он также отметил, что "каждый раз, когда в ближайшем будущем будут говорить, что ГБР ожидает Порошенко на допрос, это должно восприниматься таким образом, что они запланировали еще какое-то шоу".

Вслед за этим Новиков вообще заявил, что лидер "Евросолидарности" не будет давать показания следствию по угольному делу.

"Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от любого сотрудничества со следствием в дальнейшем мы намерены отказаться… То есть показаний, по сути, и не будет. И дальше у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в любых допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени", – сказал Новиков.

Он объяснил: если дело не может расследоваться в отсутствие показаний подозреваемого, то "это не следствие, а что-то несерьезное".

А адвокат Игорь Головань объяснил, что отказ от дачи показаний – это право, давать показания по делу не является обязанностью.

Кроме того, защита обратила внимание на то, что вызовы на следственные действия должны быть не менее чем за три дня до даты их проведения.

Между тем после появления комментария Новикова в ГБР опровергли проведение допроса 25 января.

"В средствах массовой информации появились публикации о якобы перекрестном допросе Петра Порошенко и Викторе Медведчуке, назначенном на 25 января по делу о закупке угля с временно оккупированных территорий. Государственное бюро расследований сообщает, что в настоящее время указанное следственное действие не запланировано и проводиться 25 января 2022 года не будет", - сообщил Телеграм-канал Госбюро.

Как писала "Страна", первым за угольную госизмену подвергся преследованиям Виктор Медведчук, которого отправили под домашний арест.

Также мы рассказывали о заявлении ГБР, что Порошенко до сих пор не сдал свои загранпаспорта, несмотря на решение суда.