В Государственном бюро расследований утверждают, что бывший президент Украины Петр Порошенко не сдал свои загранпаспорта. Эта обязанность была на него возложена решением Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения в виде личного обязательства по "угольному делу".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"19 января 2022 Печерский районный суд Киева избрал Порошенко П. А. меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 19 января, судья Алексей Соколов отпустил подозреваемого в госизмене и финансировании терроризма экс-президента Петра Порошенко под личное обязательство, потребовав не покидать пределы Киевской области и сдать загранпаспорта. "Страна" подробно описывала как это было.

Дело пятого президента Украины касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах, что, как считает следствие, делалось по приказу Порошенко, который таким образом "профинансировал терроризм". По этому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Недавно Офис генпрокурора в пятницу, 21 января, внес апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева об избрании для Петра Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.