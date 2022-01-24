В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл по вызову в бюро, но покинул помещение через 7 минут, не дождавшись следователя.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГБР в понедельник, 24 января.

В ГБР напомнили, что 19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства и возложил на него, в частности, обязанность прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору, к следственному судье, в суд.

"Сегодня, 24 января 2022 года, подозреваемого Порошенко П. А. вызвали на 16:00 в Государственное бюро расследований. Подозреваемый прибыл с опозданием, и в 16:11 защитник Порошенко П. А. позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову. Хотя следователь через 4 минуты уже был в холле помещения, однако ни подозреваемого Порошенко П. А., ни его защитников в здании уже не было", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что следователь позвонил адвокату Порошенко Игорю Голованю, но тот не сообщил причину, по которой экс-президент так поспешно покинул здание.

"Зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко П.А. вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в Журнале посетителей, а в 16:14 народный депутат покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, по данным ГБР, Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут.

В ГБР заявили, что они покинули бюро, зная, что следователь их ждет и готов к встрече.

По мнению ведомства, указанные факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.

Петр Порошенко пробыл в ГБР семь минут. Источник: Facebook/ГБР

Напомним, что в среду, 19 января, судья Алексей Соколов отпустил подозреваемого в госизмене и финансировании терроризма экс-президента Петра Порошенко под личное обязательство, потребовав не покидать пределы Киевской области и сдать загранпаспорта. "Страна" подробно описывала, как это было.

Ранее мы писали, что Петр Порошенко до сих пор не сдал свои загранпаспорта, несмотря на решение суда.

Также "Страна" сообщала, что прокуроры подали жалобу на меру пресечения для Порошенко и снова требуют арест и залог в миллиард.