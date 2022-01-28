Сегодня, 28 января, Киевский апелляционный суд перенес апелляционное заседание по мере пресечения экс-президента Украины Петра Порошенко, которого суд отпустил под личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Апелляционное заседание перенесли на 11:00 11 февраля из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела.

Уже после заявления о переносе заседания суда туда прибыл и сам Петр Порошенко.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину и в тот же день состоялось заседание суда по избранию для него меры пресечения. Экс-президенту еще в декабре объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму и он стал четвертым подозреваемым по так называемому "угольному делу".

17 января суд так и не избрал меру пресечения для Порошенко и заседание прервали до среды, 19 января. В среду суд отпустил его под личное обязательство, которое подразумевает, что Порошенко должен сдать свои загранпаспорта, чего он так и не сделал. На это решение подала апелляцию и прокуратура, которая требует ареста, и защита, которая требует отмену любой меры.

Меру пресечения для экс-президента должны были обжаловать 28 января, но в итоге суд перенесли.