В пятницу, 28 января, в Киевском апелляционном суде обжалуют меру пресечения Петру Порошенко по "угольному делу". 19 января экс-президента отпустили под личное обязательство, которое включает предписание сдать загранпаспорт и не покидать пределы Киевской области без уведомления следователя. Паспорт Порошенко, кстати, так и не сдал.

Решение суда о личном обязательстве оспаривает и прокуратура, требуя ареста, и защита, требуя отмены любой меры. Начало заседания назначено на 11:00.

"Страна" следит за ходом заседания в режиме онлайн. Материал обновляется.

10:25 Сторонники Петра Порошенко собираются возле Киевского апелляционного суда. Они почти закончили монтировать сцену прямо у входа в суд.

Правоохранители значительно усилили меры безопасности.

У входа в суд полицейские проводят поверхностный осмотр личных вещей, а на заседание по делу Порошенко пропускают только депутатов и журналистов.