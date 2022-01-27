В Государственном бюро расследований заявили, что процессуальное законодательство не предусматривает проведение в Украине перекрестных допросов. Поэтому в ведомстве не исключили одновременный допрос экс-президента Петра Порошенко и народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом 27 января сказала на брифинге советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян.

По словам Сапьян, в украинском Уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрено такое понятие, как перекрестный допрос. Однако следователь может провести одновременный допрос подозреваемых. Правда, сначала подозреваемых должны допросить отдельно.

"Согласно УПК следователь имеет право провести одновременный допрос для выяснения причин разногласий в показаниях... Чтобы его провести, сначала нужно допросить Порошенко, а Медведчука уже допрашивали. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", - сказала Сапьян.

Напомним, Порошенко и Медведчук фигурируют в деле о государственной измене и финансировании терроризма. В этом их подозревают из-за поставок угля из "ЛДНР".

Первым за угольную госизмену подвергся преследованиям Виктор Медведчук, которого отправили под домашний арест. Эту меру ему уже не раз продлевали.

А допрос Порошенко по поводу госизмены запланирован на 31 января.