Народная депутат Юлия Тимошенко обвинила своего коллегу Петра Порошенко в финансировании терроризма, фактически согласившись с аргументами следствия по делу об "угольной госизмене".

Обвинение политик выдвинула на ток-шоу "Народ против" на телеканале "Украина 24".

"Я считаю, что категорически нельзя его (Порошенко - Ред.) сейчас бросать в тюрьму, куда-то под домашний арест. Он приехал, он готов идти в суд, готов спокойно отвечать на вопросы. Тут очевидно: в то время, когда был разгар войны и когда этот уголь поставлялся в Украину с оккупированных территорий... ну, тут сомнений нет, что когда Украина почти на три миллиарда закупала этого угля, - это финансирование терроризма", - сказала Тимошенко.

Затем она осудила, что этим делом "будут манипулировать". По ее мнению, надо бы "сделать спокойный процесс и показать, кто реально за этим стоял".

"Это преступление, так как каждая копейка, которая туда попала, пошла на убийство украинцев. За этот период были убиты около трех тысяч украинцев, когда шла эта торговля", - сказала Тимошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что на 31 января запланирован допрос Порошенко в ГБР по поводу госизмены.

Между тем в Госбюро думают также устроить одновременный допрос Порошенко и Медведчука.