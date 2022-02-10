Источники в правоохранительных органах сообщают, что жертву смертельного ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского переехали дважды.

Об этом информирует издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах в четверг, 10 февраля.

В правоохранительных органах заявили, что, по предварительным данным, на погибшего наехали дважды: и первая, и вторая машина из кортежа Ярославского

Другой источник добавил, что видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами - "АХ0018ХО" и "АХ0018МС" - до и после ДТП.

Кроме этого, собеседник издания утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. Однако, находился ли он за рулем - покажут экспертизы, назначенные правоохранителями.

По данным двух источников издания, мужчина, утром сдавшийся полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.

Кроме этого, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач указывает, что его собеседник вечером 9 февраля общался с Ярославским по телефону за несколько часов до ДТП и тот был в нетрезвом состоянии.

По факту ДТП расследуют уголовное производство по двум статьям – "Нарушение правил безопасности дорожного движения" и "Оставление в опасности", поскольку никто из участников происшествия не пытался оказать помощь жертве.

Напомним, что о смертельном ДТП стало известно минувшей ночью. На трассе Чугуев-Мартовое обнаружили сбитого автомобилем погибшего мужчину средних лет. Рядом никого не было. На месте нашли номера с цифрами 0018. Как рассказал источник, эти номера принадлежат машине из кортежа Ярославского и бизнесмен сам часто ездит за рулем.

После инцидента Ярославский прокомментировал смертельное ДТП с его кортежем и заявил, что в это время он спал дома.

Однако после этого харьковский бизнесмен срочно вылетел в Англию, и его самолет, по данным Flightradar, благополучно приземлился в Лондоне.

В то же время, водитель, работающий в структурах Александра Ярославского обратился к следователям и сообщил, что именно он был за рулем автомобиля, который ночью 9 февраля насмерть сбил человека на трассе Киев-Харьков-Довжанский.