На трассе под Харьковом произошло смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа известного бизнесмена и президента харьковского ФК "Металлист" Александра Ярославского.

Очевидцы видели, как два "Гелендвагена" уехали с места происшествия, оставив пострадавшего на трассе. Однако на месте инцидента обнаружили номерные знаки "0018", которые и выдали участника аварии.

В МВД вызвали Ярославского на допрос, возбудив дело по двум статьям - за саму аварию и сокрытие с места, которые тянут на 8 лет тюрьмы с лишением водительских прав.

Ярославский, который сейчас находится в Лондоне, говорит, что его в не было в "гелике", сбившем человека. Однако, в это верят далеко не все.

Рассказываем все подробности смертельного ДТП.

Гибель на трассе

Сегодня после полуночи на трассе "Харьков-Мартовое" произошло смертельное ДТП - автомобиль насмерть сбил мужчину. Об инциденте сообщили журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Очевидцы сообщили в полицию, что обнаружили мертвого человека рядом с селом Мартовое Харьковской области. Это местный "Беверли Хиллз" на берегу Северского Донца - там живут богатые харьковчане, в том числе и Ярославский. Поэтому местные жители знают его машины.

Помимо этого, на месте аварии нашли номерные знаки автомобиля "0018". По словам очевидца, эти номера принадлежат машинам Ярославского. К слову, есть архивное фото, как бизнесмен сам сидит за рулем именно этого автомобиля.

Причем таких фото в Сети множество, и везде президент "Металлиста" лично рулит машиной.

По данным журналистов, водителя автомобиля сегодня должны были допросить в полиции. Кто это конкретно - они не сообщили.

Позже харьковские телеграмм-каналы опубликовали видео с погибшим парнем, который оставался лежать на проезжей части после приезда копов. Судя по видео, он был легко одет - в синюю футболку и темные брюки.

Также в соцсетях начали писать о том, что кортеж Ярославского состоял из двух "Гелендвагенов", которые уехали с места происшествия сразу после трагедии.

Что говорят в полиции

Как только ситуация начала приобретать общественный резонанс, в полиции и МВД сообщили подробности случившегося. Там заявили, что авария имело место 9 февраля.

"Тело неизвестного человека с телесными повреждениями было обнаружено на автодороге в Харьковской области 9 февраля около 22:55. Предварительно полицейские установили, что неустановленный автомобиль, двигавшийся из Чугуева в направлении Харькова совершил наезд на пешехода – мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Правоохранители устанавливают личность погибшего, обстоятельства ДТП и вызывают на допрос возможного участника ДТП", - говорится в сообщении полиции.

По факту полицейские открыли уголовное производство по двум статьям:

ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами);

ч. 3 ст. 135 УКУ (оставление в опасности).

Максимальное наказание предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

По данным правоохранителей, в полицию сегодня пришел человек, заявивший, что это он сбил человека. С ним проводятся следственные действия. Он оказался водителем, который работает в структурах Ярославского. Он сказал, что не понял, что сбил человека и якобы принял его за животное.

Также в МВД упомянули Ярославского:

"Полиция проверяет появившуюся в СМИ информацию о причастности к ДТП кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Также правоохранители проверяют информацию о том, что бизнесмен Ярославский якобы покинул пределы Украины. Следователи планируют пригласить его для участия в проведении необходимых процессуальных действий".

Полиция опубликовала фото с места происшествия.

Но Ярославский на этот допрос прийти пока не сможет.

"Спросите у кортежа". Что говорит Ярославский

Как сообщили источники "Страны" в окружении Ярославского, бизнесмен сегодня днем вылетел из Харькова в Лондон. То есть на допрос он теперь, скорее всего, придёт ещё не скоро.

Это подтверждают также данные Flightradar - его борт AH0991K в 12:51 покидал территорию Украины. К настоящему времени он уже приземлился в аэропорту близ Лондона.

В интервью изданию "Объектив" Ярославский прокомментировал свою причастность к ДТП под Харьковом. Он заявил, что его в машине вообще не было и утверждает, что он в это время спал у себя дома.

При этом Ярославский не подтвердил и не опроверг того, причастен ли к аварии автомобиль его кортежа. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа".

Позже пресс-служба Ярославского официально сообщила, что за рулем автомобиля находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH (финансово-промышленная группа DHC Investment Management, бенефициаром которой является Ярославский, - Ред.).

"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был выявлен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились другие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения", - сообщает пресс-служба компании.

Также уточняется, что сам Александр Ярославский улетел в Лондон для встречи с семьей.

То есть, по версии бизнесмена, он этой ночью спал у себя дома в Мартовом, чтобы на следующий день вылететь из Харькова в Лондон. А два "гелендвагена", на одном из которых Ярославский часто ездил сам, около 23-х часов поехали из села в Харьков.

За какими нуждами они в такое время отправились в путь - у бизнесмена не поясняют. Но в любом случае непонятно - как можно было "не распознать" человека, которого сбиваешь машиной. Любому автомобилисту очевидно, что это невозможно.

То есть скорее всего действительно имела место попытка скрыться с места ДТП.

Второй вопрос - личность того, кто был за рулем. Причем, было бы неплохо не просто назвать ее на словах, но и опубликовать фото с камер наблюдения. В СМИ уже появились сведения со ссылкой на источники в полиции, что Ярославский был в машине и вопрос остается лишь в том был ли он за рулем или нет.

И еще важная деталь. Один из знакомых Ярославского сообщил "Стране", что харьковский бизнесмен звонил ему примерно за пару часов до аварии в состоянии алкогольного опьянения, чем сильно удивил - в кругу друзей и соратников Ярославского известно, что он уже давно бросил пить.

"А тут видимо сорвался из-за чего-то. Я очень сильно удивился", - говорит источник.

Так или иначе, вопрос о том, был ли Александр Ярославский в машине, которая сбила человека, будет еще долго будоражить украинцев. По крайней мере, именно такая история развернулась с другим бизнесменом, близким по профилю к Ярославскому - владельцем ФК "Карпаты" Петром Дыминским.

В 2017 году его авто спровоцировало аварию, в которой погибла женщина. Ответственность на себя взял охранник Дыминского, а сам он улетел в Женеву, откуда до сих пор не вернулся. Тем временем, против него в Украине завели уголовное дело за это ДТП, а охранника оправдали.