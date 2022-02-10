Самолет харьковского бизнесмена Александра Ярославского, кортеж которого сбил насмерть человека, уже приземлился в Лондоне.

Об этом сообщает инфографика Flightradar.

Известно, что сразу после инцидента Ярославский вылетел из Украины в Англию рейсом Харьков-Фарнборо.

Как писала "Страна", в ночь на сегодня, 10 февраля, в Харьковской области на трассе "Чугуев-Мартовое" произошло смертельное ДТП - автомобиль насмерть сбил мужчину. На месте аварии нашли номерные знаки автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Сам Ярославский прокомментировал смертельное ДТП с его кортежем и заявил, что в это время он спал дома.

Тот факт, что к аварии причастен автомобиль его кортежа, бизнесмен не подтвердил, но и не опроверг. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018 (номерной знак, который был найден на месте аварии), он сообщил, что "не следит за своими номерами".

Однако пресс-служба бизнесмена Александра Ярославского сообщила, что в момент смертельного ДТП минувшей ночью он не был за рулем. А машину с номерными знаками, которые были обнаружены на месте ДТП, вел водитель одной из вспомогательных служб холдинга Ярославского DHL.

Мы писали о заявлении МВД, что бизнесмена Ярославского вызовут на допрос в полицию как возможного участника смертельного ДТП.

Кроме того, стало известно, что водитель кортежа Ярославского, который сбил мужчину под Чугуевом, явился с повинной.