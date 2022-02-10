Водитель, работающий в структурах харьковского бизнесмена Александра Ярославского обратился к следователям и сообщил, что именно он был за рулем автомобиля, который ночью 9 февраля насмерть сбил человека на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Об этом сообщает "Харків Times" со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

Он рассказал, что утром в Следственное управление с адвокатом обратился мужчина, работающий у известного харьковского бизнесмена. Он сообщил, что именно он был за рулем в ДТП. Мужчина пояснил, что сам момент ДТП не видел и думал, что произошло столкновение с животным.

По данным прокуратуры, 9 февраля около 23 часов автомобиль сбил мужчину в районе 534 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Тело погибшего обнаружили водители, которые ехали по этой дороге, и сообщили в полицию.

Чубенко сообщил, что в настоящее время продолжаются следственные действия, в частности, осмотр автомобиля, предположительно причастного к этому ДТП. На автомобиле имеются повреждения, характерные для ДТП такого характера, разбиты передние элементы бампера, решетка радиатора и некоторые другие элементы.

Начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно ч. 2 ст. 286 (ДТП с погибшим лицом) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности).

Максимальная санкция - до 8 лет лишения свободы.

В прокуратуре заявляют, что то, что водитель обратился сам и во всем признался, не означает, что следствие не будет рассматривать другие версии этого происшествия или возможное участие в ДТП других лиц.

Напомним, сам Ярославский свое участие в ДТП отрицает. Комментируя трагедию, харьковский бизнесмен заявил, что во время ДТП он находился дома и спал.

Также мы писали, что пресс-служба бизнесмена Александра Ярославского сообщали, что в момент смертельного ДТП минувшей ночью он не был за рулем. А машину с номерными знаками, которые были обнаружены на месте ДТП, вел водитель одной из вспомогательных служб холдинга Ярославского DHL.