Пресс-служба бизнесмена Александра Ярославского сообщает, что в момент смертельного ДТП минувшей ночью он не был за рулем. А машину с номерными знаками, которые были обнаружены на месте ДТП, вел водитель одной из вспомогательных служб холдинга Ярославского DHL.

"В условиях ограниченной видимости водитель совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был выявлен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились другие обстоятельства дела", - объясняет пресс-служба причину того, что машина скрылась с места аварии.

"Хотя поверить в то, что водитель не заметил, что сбил человека (приняв его за некое "препятствие"), естественно, невозможно. В общем, история, судя по всему довольно мутная", - прокомментировал информацию телеграм-канал "Политика Страны".

К слову, в пресс-службе также подтвердили и информацию источников "Страны", что Александр Ярославский уже улетел в Лондон.

Напомним, о смертельном ДТП стало известно минувшей ночью. На трассе Чугуев-Мартовое обнаружили сбитого автомобилем погибшего мужчину средних лет. Рядом никого не было. На месте нашли номера с цифрами 0018. Как рассказал источник, эти номера принадлежат машине из кортежа Ярославского и бизнесмен сам часто ездит за рулем.

Ранее сам Ярославский прокомментировал смертельное ДТП с его кортежем и заявил, что в это время он спал дома.