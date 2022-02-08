Два дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с участием грузовиков произошли на Левом берегу Киева во вторник, 8 февраля. Движение по улице Гната Хоткевича заблокировано.

С разницей в расстоянии всего лишь 50 метров фуры столкнулись с легковыми автомобилями, из-за чего образовалась пробка.

На месте происшествий работает полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь с 7 на 8 февраля на въезде в город Ирпень Киевской области пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, сбила машина. После этого его переехали еще несколько авто. От полученных травм мужчина умер мгновенно. Полиция ищет свидетелей аварии.

Также мы писали, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного из недавно вышедших на дороги Украины для отслеживания скоростного режима полицейских автомобилей-"фантомов" Skoda Kodiaq. Машина правоохранителей столкнулась с Lexus RX350, которым управляла женщина.

Кроме того, мы информировали, что в Днепре кроссовер столкнулся с фурой. Два человека погибли, еще один госпитализирован. В результате аварии людей зажало в конструкциях поврежденного авто. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела.