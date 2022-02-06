Во Львовской области на перегоне "Щирец-Николаев" произошла авария – машина застряла на колее, из-за чего в ее врезался поезд.

Об этом сообщает департамент по гражданской защите Львовской ОГА в Telegram.

"5 февраля в 23:59 на перегоне "Щирец-Николаев", за пределами железнодорожного переезда, поезд №44 сообщением "Ивано-Франковск - Киев" в составе 12 вагонов совершил столкновение с автомобилем "Шкода Октавия", который застрял на колее", - говорится в сообщении.

Водитель и пассажиры покинули транспортное средство при приближении поезда, поэтому обошлось без пострадавших. Сам поезд из-за аварии задержался на полтора часа. Все обстоятельства инцидента изучает полиция.

Напомним, недавно в городе Дубно (Ровенская область) произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, в результате пострадал машинист поезда.

"Страна" писала, что во Львовской области пассажирский поезд сообщением "Ужгород—Лисичанск" сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в больнице