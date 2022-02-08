Депутат Полтавского областного совета Фахраддин Мухтаров дал показания следователям Государственного бюро расследований об августовском ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина.

Об этом Мухтаров 8 февраля написал в Фейсбуке.

По его словам, написать пост его вынудили большой общественный резонанс и многочисленные политические спекуляции вокруг аварии, в которой он является пострадавшим. А также невозможность встречаться с близкими лично из-за самоизоляции (Мухтаров заболел COVID-19).

Депутат облсовета сообщил, что большую часть путешествия, которое закончилось ДТП, спал, потому что только прилетел из командировки и был уставшим. В момент ДТП и удара он тоже спал, из-за чего и получил довольно серьезные повреждения, потому что ни за что не держался.

"К сожалению, почти не помню событий сразу после ДТП, поскольку был в полусознательном состоянии в результате полученных травм. Это, собственно, могли увидеть все просматривавшие знаменитое видео с камеры полицейского. Обо всех обстоятельствах того дня и все, что мог вспомнить о ДТП, я дал исчерпывающие показания следователям ГБР. Никого не покрывал и честно рассказал все, о чем смог вспомнить", - написал Мухтаров.

Он добавил, что после просмотра видеозаписи с места событий ему стало очень досадно и стыдно за поведение бывшего однопартийца Трухина.

"Убежден, что в первую очередь он обязан был помогать всем пострадавшим в ДТП, а не делать то, что на видео увидела вся страна. Уверен, что не буду иметь с этим человеком ничего общего", - заявил депутат.

Затем он дал разъяснения о сложении своих полномочий главы фракции "Слуга народа" в Полтавском областном совете.

"Такое решение я принял для себя еще до нового года без давления на меня со стороны руководства партии. Партия не ставила мне никаких требований по моей работе во главе фракции, впрочем, состояние моего здоровья после тяжело перенесенного COVID-19 и полученных в ДТП травм существенно ухудшилось. В ближайшее время должен перенести несколько операций. Поэтому я для себя решил, что просто не смогу выполнять свои обязанности в полном объеме и должен на время сосредоточиться на вопросах собственного здоровья", - сообщил Мухтаров.

По его словам, еще до нового года он обратился к нескольким моим коллегам с просьбой рассмотреть возможность заменить его в должности главы фракции. Однако из-за политических спекуляций некоторых депутатов рассмотрение этого вопроса откладывалось до последнего времени. И только в прошлую пятницу было принято решение о смене руководителя фракции.

"Несмотря на отставку с должности главы фракции и проблемы со здоровьем, я остаюсь работать в Полтавском областном совете и фракции "Слуга народа". И я очень не хочу, чтобы эта ситуация использовалась против партии и нанесла ей репутационные потери", - заявил он.

В конце поста он повторил, что в ДТП считает себя пострадавшей стороной и осуждает действия Трухина после аварии.

Ранее "Страна" брала у Мухтарова интервью о скандальном ДТП. В нем он озвучил тезисы, которые затем изложил в приведенной записи.

Также мы рассказывали, как Трухина выводят из-под ответственности за ДТП под Киевом.