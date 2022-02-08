Руководство "Слуги народа" получило команде отстранить народного депутата Александра Трухина, вокруг ДТП с участием которого разгорелся скандал, от всех дел партии и сделать из него "нерукопожатного политика".

Об этом рассказал источник "Страны".

"Вы же заметили, что уже никто не утверждает, что Трухина не было за рулём. Даже в ГБР просто показали на видео часть дороги, где за рулём не он, но уже никто ничего не утверждает. У нас шепчутся, что есть видео отрезка трассы в момент аварии, где за рулём Саня. Но многих наших эта ситуация радует больше, чем оппонентов, а глава бюджетного комитета ликует до сих пор", - рассказал источник.

По его данным, у Трухина много врагов как в Раде, так и на местах.

"У Трухина друзей нет. Его будут добивать со всех сторон, у него очень много врагов, как внутри парламента, так и на местах. Трухин не решала, а обычный аферист, который насолил многим, поэтому договориться уже не выйдет. Сейчас у руководства партии есть задача максимально отстраниться от Трухина, чтобы его внезапная слава не угробила до конца репутацию президента и партии. Его отстранили от всех дел, а в дальнейшем сделают настолько токсичным, что он и сам не захочет появляться в парламенте", — рассказал наш собеседник.

Напомним, "Страна" пообщалась с товарищем Трухина, который находился с ним в автомобиле в момент ДТП и оказалось, что у него есть ряд претензий к нардепу.

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