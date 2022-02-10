Харьковские телеграмм-каналы публикую видео с человеком, которого насмерть сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского.

Пишут, что кортеж состоял из двух "Гелендвагенов". Они тут же уехали с места происшествия сразу после трагедии.

Сам Ярославский сейчас улетел из Харькова в Лондон.

Напомним, что 10 февраля, в Харьковской области на трассе "Чугуев-Мартовское" произошло смертельное ДТП - автомобиль насмерть сбил мужчину. На месте аварии нашли номерные знаки автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

По данным СМИ, есть свидетели, которые видели, как кортеж бизнесмена, который работает в Харькове, а живет в Мартовском, уезжал из города.

Александр Ярославский дал первые комментарии журналистам после ДТП. Он заявил, что спал и узнал и происшествии только утром. Также он не знает, какие номера были у его кортежа.