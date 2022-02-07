Ведущий Макс Назаров сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил пакет санкций для канала "Наш".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он предположил, что санкции против канала могут быть введены из-за интервью с экс-премьером Николаем Азаровым и включением в эфир представителем "ЛНР" в переговорной группе Родиона Мирошника.

"Ну вот источники сообщают, что на СНБО подали пакет для введения санкций по НАШему каналу. Давят ровно на то, что уже озвучено в судах пенсионеркой с непрозрачными доходами Герасимюк: разжигание (это, вероятно, когда Гордон назвал Азарова лучшим примером Украины), российская пропаганда (это, вероятно, когда мы с Пичик и депутатами убеждали Мирошника, что Донбасс - Украина и таким останется), ещё какая-то дичь невнятная", - написал Назаров.

Напомним, еще в августе прошлого года председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк дала большое интервью. В беседе она заявила, что Нацсовет по ТВ намерен лишить лицензии на вещание телеканал "Наш" за некую "скабеевщину".

Помимо этого, вечером 2 февраля националисты собрались на очередную акцию с требованием закрыть телеканал "Наш" и ввести санкции против его основателя Евгения Мураева.