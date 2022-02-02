На журналиста "Страны" Влада Бовтрука, который освещал акцию под телеканалом "Наш", попытались напасть националисты.

"Их было человек семь. Я начал отходить к полицейским, чтобы избежать провокации. Когда мы подошли к полицейским, радикалы заявили, что я журналист "Страны" и якобы могу совершить провокацию на "мирной акции". Несмотря на то, что я показал своё журналистское удостоверение, полицейские захотели меня… обыскать. Я сказал, что они не имеют права этого делать, и потребовал от полицейских объяснить свой процессуальный статус, задержан я или нет. Они ничего не смогли сказать и ушли", - рассказал Влад.

"Страна" воспринимает действия полицейских как грубое нарушение прав нашего журналиста и потакание агрессии к сотрудникам СМИ.