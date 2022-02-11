Телеканал "Наш" начали отключать в кабельных сетях сразу после объявления о санкциях СНБО.

"Просто закрывают медиа без суда и следствия. Как раньше закрыли "112 Украина", NewsOne и ЗИК и приказали провайдерам заблокировать «Страну»", комментирует ситуацию Telegram канал "Политика Страны".

Напомним, на заседании СНБО, состоявшемся 11 февраля в Харькове, было принято решение ввести санкции против телеканала "Наш". Под ограничения попали связанные с ним три компании: "Наш 24", "Наш 365" и "Наша Прага".

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге объяснил причины применения санкций крайне расплывчато и с нотками издевательства.

"Насколько я знаю, ваша материнская структура находится на Кипре. Вы частично киприоты. Санкции вводятся на основания представления СБУ, которое было направлено в СНБО. Наш, ваш... Тут не имеет значения", - заявил секретарь СНБО. О чем именно было представление СБУ, он рассказать не удосужился.

"Страна" приводила реакцию Евгения Мураева на введение санкций.

"Это преступление. Мы будем бороться", - заявил политик. Он также добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой телеканала план необходимых действий.