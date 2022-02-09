Национальный совет по телевидению и радиовещанию отказал гостелеканалу "Дом" в переоформлении лицензии в связи со сменой учредителей и начал действия по аннулированию лицензий.

Об стало известно из заседания Кабинета министров Украины в среду, 9 февраля.

На сегодняшнем заседании Кабмин поручил решить проблему, которая возникла из-за того, что в прошлом году "Дом" передали из сферы управления Министерства культуры и информационной политики Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее мы писали, что украинский телеканал "Дом", созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины - Донбасса и Крыма, получил предупреждение из-за показа карты РФ с Крымом, которую они использовали в заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник" 5 июля.

Также мы сообщали, что государственный телеканал "Дом", экс-сотрудники которого ранее рассказали об указаниях хвалить президента Владимира Зеленского в новостях, засекретил зарплату своих руководителей.

Кроме того, сообщалось, что телеканалы "Дом" и UATV потратили сто пять миллионов гривен на дорогостоящую телевизионную аппаратуру.