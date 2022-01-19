Штат сотрудников государственного телеканала "Дом" увеличился на 110 человек. Такое решение принято на заседании Кабинета министров в среду, 19 января.

Теперь телеканал планирует нанимать художественно-производственный персонал, технических работников и открыть международные коррпункты.

К слову, вчера "телеканал для неподконтрольных территорий" "Дом", начал вещание на территории киностудии Довженко (это символично, поскольку ранее оттуда вещал закрытый властью "Зик").

Вещание из студии велось на украинском языке, что указывает на переформатирование канала в национальный формат.

Напомним, "Дом" станет одной из основ медиа-империи Зеленского, которую он создает под выборы.

В ноябре украинские государственные телеканалы "Дом" и UATV потратили сто пять миллионов гривень на дорогостоящую телевизионную аппаратуру.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-сотрудники телеканала "Дом" рассказали об указаниях хвалить Зеленского в новостях.

Также мы сообщали, что вещающий на неподконтрольные территории канал "Дом" показал карту с российским Крымом.