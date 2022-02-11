Евгений Мураев прокомментировал "Стране" введение санкций против телеканала "Наш".

"Это преступление. Мы будем бороться", - заявил Мураев.

Он добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой план действий.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на выездном заседании в Харькове в пятницу, 11 февраля, ввел санкции против телеканала "Наш".

Под ограничения попали связанные с ним три компании: "Наш 24", "Наш 365" и "Наша Прага".

На брифинге по итогам заседания СНБО у секретаря органа Алексея Данилов спросили о причинах санкций против "Наш". На это чиновник ответил, что их ввели с подачи СБУ. Никаких других причин секретарь СНБО не озвучил.

"Страна" следит за ходом событий по итогам заседания СНБО в обновляемом материале.

Ранее мы писали, что ведущий Макс Назаров сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил пакет санкций для канала "Наш". Он предположил, что санкции против канала могут быть введены из-за интервью с экс-премьером Николаем Азаровым и включением в эфир представителя "ЛНР" в переговорной группе Родиона Мирошника.