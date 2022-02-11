Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" прокомментировала введение санкций против телеканала "Наш". Политсила обвинила действующую власть в планомерном уничтожении в стране свободы слова.

Заявление опубликовано на сайте ОПЗЖ.

"Режим Зеленского методично уничтожает в Украине свободу слова, демократию и любые проявления инакомыслия. Следом за уничтожением пяти оппозиционных каналов – "112 Украина", NewsOne, ZIK, UkrLive и "Первый независимый" - а также независимых интернет-ресурсов strana.ua и sharij.net, карманная охранка Зеленского, в которую превратился СНБО, расправилась с телеканалом "Наш". Сделано это было в традиционной манере: без суда, следствия, предъявления каких бы то ни было доказательств и вменяемых объяснений", - говорится в заявлении.

Как отметили в партии, чем хуже становится ситуация в стране, чем больше власть тонет в коррупции и скандалах, чем сильнее растет возмущение людей – тем жестче и наглее становятся репрессии. Причем делается это демонстративно и вызывающе, несмотря на жесткую критику со стороны международных правозащитных организаций. В том числе Управления верховного комиссара ООН по правам человека и представителей международных мониторинговых миссий.

По мнению ОПЗЖ, санкциями против оппозиционных СМИ, запугиванием инакомыслящих, репрессиями и беззаконием власть хочет заставить людей смириться с нищетой, нарушением гражданских прав и бесконечным конфликтом, подавить стремление граждан к миру и демократии.

"Но этот безумный план провалится. Режим Зеленского стремительно теряет доверие граждан, и этот процесс не остановить", - уверены в партии.

ОПЗЖ потребовала от власти прекратить антиконституционный произвол и преступления против свободы слова, снять незаконные санкции и обеспечить вещание всех оппозиционных каналов и работу независимых интернет-СМИ.

"Мы поддерживаем коллектив телеканала "Наш" и готовы оказать всю необходимую политическую и юридическую поддержку и помощь журналистам в их борьбе за свои права и право украинцев на свободу слова. Призываем всех украинских граждан сплотиться и вместе отстаивать украинскую демократию и украинскую Конституцию. Сообща добиваться перевыборов. Пока в Украине царствует режим Зеленского, ни свободы, ни мира, ни развития в стране не будет!" - резюмировали в ОПЗЖ.

Ранее "Страна" приводила реакцию на санкции Евгения Мураева.

Также мы сообщали, что телеканал "Наш" уже начали отключать в кабельных сетях Украины.