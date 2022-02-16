В среду, 16 февраля, Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий санкции СНБО в отношении "Страны", принятые раньше.

Примечательно, что подписание Указа №57/2022, обнародованного на сайте президента, совпало с шестой годовщиной создание нашего издания.

В тексте говорится, что предложение внести изменения в принятые ранее санкции в СНБО поступило от СБУ.

Согласно изменениям, помимо основных доменов "Страна.UA" блокируется также доступ к веб-ресурсам и сервисам, аналогичным по содержанию. То есть Зеленский решил прописать в указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать.

Указ внес изменения в пакеты санкций в отношении главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любви Лукашиной.

Новые санкции прокомментировал главред "Страны" Игорь Гужва.

"Зеленский решил сделать "Стране" подарок на день рождения нашего издания и расширил перечень санкций против меня и "Страны". Он решил прописать в Указе все зеркала нашего сайта и предписать провайдерам их блокировать.

Впрочем, провайдеры (правда, далеко не все) и ранее их блокировали без всякого указа президента, просто по звонку СБУ.

Но теперь, видимо, власти решили на них надавить дополнительно. Ну что ж. Это действительно признание нашей работы. Значит продолжают за ней следить. Значит боятся.

Ну а всем нашим читателям в Украине напоминаю, что без блокировок нас можно читать через мобильное приложение" - написал Игорь Гужва.

Также указ внес изменения в санкции в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко, а также ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

Напомним, что 20 августа 2021 года СНБО ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, а также - против компаний-издателей нашего сайта. Это открыло путь к блокировке "Страны" в сети Интернет в Украине.

Ранее мы подробно описывали, как читать сайт "Страны" в Украине без vpn и обойти все блокировки. Для этого нужно скачать и установить наше мобильное приложение.