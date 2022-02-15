Уважаемые читатели!

Важное сообщение от редакции интернет-газеты "Страна".

Как известно, после введения незаконных санкций СНБО в прошлом году, сайт "Страны" в Украине стали блокировать многие провайдеры и мобильные операторы. Но теперь есть способ обойти все блокировки и читать "Страну" без vpn.

Для этого нужно установить наше мобильное приложение на ваши гаджеты, вбив в поисковой строке AppStore и Google play такой текст "Страна.ua - новости" или перейдя по этим ссылкам:

https://play.google.com/store/apps/details?id=news.strana.client

https://apps.apple.com/app/id1603197612

Теперь вы сможете всегда и в любом месте читать информацию с нашего сайта. В нынешнее время это особенно важно.

"Страна" всегда будет вместе с вами!

Ранее "Страна" сообщала, где нас читать, если сайт заблокируют?

Читать "Страну" даже после блокировки по-прежнему можно:

1. Через VPN и Tor

Если "Страну" заблокируют через украинских провайдеров, то сайт все равно можно будет читать через VPN. Тогда он будет открываться, как заблокированная ранее соцсеть Вконтакте или поисковик Яндекс. То же самое будет, если скачать браузер Tor. Он есть как для персональных компьютеров, так и для смартфонов. Программа бесплатна и не содержит рекламы.

2. В телеграм-канале "Политика Страны"



Здесь мы публикуем быструю аналитику по всем ключевым вопросам и главные новости дня. А также видео и фото-репортажи с улиц Киева и других городов.

"Политика" не позволит пропустить ни одного важного события или тренда.

3. На канале "Страны" в YouTube

Тут выходят блоги Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" и опросы жителей Украины.

Сюда попадают главные или самые интересны новости нашей интернет-газеты.

5. В ТикТок

Ключевые события из жизни Украины в коротких, но емких видео.

Оставайтесь с нами!