Утро субботы началось с очередной провокации против "Страны". В квартиру к журналисту "Страны" Вячеславу Селезневу нагрянула с обыском полиция.

Формальная причина для обыска - жалоба от неких "соседей", которые подозревают, что Вячеслав обустроил у себя в квартире нарколабораторию. На руках у полицейских было решение суда об обыске с квалификацией по статье 317, ч.1 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Наша редакция не может отделаться от ощущения дежавю. Ведь три года назад, по аналогичной статье за наркотики, против нашего журналиста Вячеслава Селезнева уже фабриковали дело. И пытались шантажировать, заставляя шпионить и докладывать о работе редакции "Страны" в СБУ.

В итоге же "Стране" удалось разоблачить и замысел СБУ, и пресловутого "агента Пушкина", который пытался завербовать нашего журналиста.

А теперь, уже при президенте Зеленском, власть снова пытается надавить на "Страну", действуя по тем же старым лекалам времен Порошенко.

"Страна" решила напомнить нашим читателям, как нашему журналисту в 2018 году пытались "пришить" дело по наркотикам.

Но для начала коротко опишем, как к Вячеславу Селезневу сегодня утром нагрянули с обыском.

"Во все тяжкие". Как у журналиста "Страны" дома искали нарколабораторию

Сегодня в 6 утра в квартиру журналиста "Страны" Вячеслава Селезнева вломились полицейские с решением суда на обыск по статье 317, ч. 1 - организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Как следует из текста постановления суда, 12 и 14 января некие "свидетели", пребывая в подъезде дома, где живет Вячеслав, якобы почуяли из его квартиры "химический" запах и сообщили об этом в полицию. И, прямо как в сериале "Во все тяжкие", полиция сегодня пришла искать дома у нашего журналиста "нарколабораторию".

Естественно, в результате ничего не нашли, что и указано в протоколе обыска. К 10 утра полиция уже покинула квартиру нашего журналиста.

Что важно: 12 и 14 января Вячеслава не было в Киеве. Он находился на своей малой родине в Херсонской области, где ему делали операцию. И вернулся в Киев только 16 января.

То есть очевидно, что против нашего журналиста фабрикуют уголовное дело. Опять.

Три года назад по той же схеме против Вячеслава Селезнева уже фабриковали дело - и тоже по наркотикам. Так и "Страна", и наши читатели узнали удивительную историю об "агенте Пушкине".

Месть за виллу Порошенко

В 2018 году журналист "Страны" Вячеслав Селезнев отправился в Испанию и сфотографировал виллу президента Петра Порошенко в городе Марбелья. Мы опубликовали статью, которая вызвала очень большой резонанс.

Вскоре после публикации материала о неизвестной до этого зарубежной недвижимости тогда еще президента Украины на Селезнева началось давление. За ним установили наружное наблюдение, его телефон поставили на "прослушку".

Через некоторое время для личного потребления Слава купил 4 грамма марихуаны. Вскоре после покупки его задержала полиция. Журналист "Страны" как законопослушный гражданин согласился уплатить административный штраф (по закону от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан), но что-то пошло не так.

На этом моменте в деле и появился пресловутый "агент Пушкин".

По словам нашего папарацци, его силой поместили в машину и отвели "на разговор" к сотрудникам СБУ.

Журналиста "Страны" начали запугивать и шантажировать. И под этим предлогом его попытался завербовать сотрудник СБУ. Мы его прозвали "агент Пушкин" из-за внешнего сходства с известным литератором, так как на тот момент еще не смогли идентифицировать его личность.

"Светловолосый, ростом где-то 1,78, худощавый, с легкой небритостью и бакенбардами", — описывал внешность "агента Пушкина" Вячеслав Селезнев.

Позже нам удалось установить, что этим "агентом" был сотрудник СБУ Александр Хаиндрава.

Именно он предложил журналисту "Страны" сотрудничать со Службой безопасности в качестве осведомителя. В случае отказа угрожал Селезневу большими неприятностями (вплоть до избиения, тюрьмы и проблем у мамы).

Однако Слава рассказал обо всем коллегам. И мы приняли решение начать журналистское расследование.

Как "Страна" разоблачила агента Пушкина из СБУ

"Страна" 10 дней следила, записывала и документировала "агента Пушкина", который требовал, чтобы наш журналист поставлял ему информацию о том, что происходит в редакции.

Нам удалось полностью задокументировать общение Селезнева с "Пушкиным", — мы фиксировали все телефонные разговоры, сообщения, встречи и "команды", которые он давал нашему журналисту.

Первая встреча Славы и "Пушкина" была короткой и состояла преимущественно из угроз и шантажа — сотрудник СБУ таким образом укреплял "дружеские" отношения.

Он поставил условие — информировать его в телефонном режиме. В качестве канала коммуникации для общения СБУшник выбрал Telegram.

"Агент Пушкин" требовал присылать ему графики редакционных заданий: какие маршруты, планы на неделю, кто из журналистов ездит на какие задачи и так далее, список сотрудников редакции, номера телефонов и домашние адреса.

На этой же встрече СБУшник требовать от Вячеслава выяснить, употребляют ли наркотики его коллеги из "Страны". По поставленной задаче видно было, что СБУ сожалеет о том, что до сих пор не раскопали какой-либо компромат на наших журналистов, но однозначно намерены его найти.

Кроме того, "Пушкину" очень важно было знать, в какой день в редакции выдают зарплату, а также подробности поездки в Испанию к даче президента Порошенко: за чей счет, по чьему заданию, кто оплачивал жилье, кто встречал на месте, как передвигались по Испании, на каком сайте бронировали квартиру.

Вторую личную встречу с "агентом Пушкиным" нашему журналисту удалось полностью записать на диктофон. Из разговора понятно, что "Пушкин" уже тогда начал подозревать, что наш журналист все рассказал редакции, и даже предложил ему пройти проверку на полиграфе.

Но главное — "агент Пушкин" пытался запугать Вячеслава, прямо угрожая ему расправой в случае отказа от сотрудничества или же "слива" информации об общении с СБУ.

На третьей встрече нам наконец удалось сфотографировать лицо "агента Пушкина" и установить его личность, а также сфотографировать машину, на которой он приехал (госномер числился на СБУ).

Слева - Слава Селезнев, справа - "агент Пушкин"

История с провокацией от "агента Пушкина" является уникальной. Впервые нам удалось зафиксировать преступную деятельность сотрудников СБУ в отношении журналистов. По итогам наших публикаций против "агента Пушкина" возбудили уголовное дело, которое расследовалось в ГБР. Однако на сегодняшний день его судьба неизвестна.

Мы опубликовали серию материалов о том, как журналиста "Страны" пытался завербовать агент СБУ, дело даже рассматривалось на заседании Комитета Верховной Рады по свободе слова. По итогу сфабрикованное при Порошенко дело против Вячеслава Селезнева рассыпалось.

Но сегодня, уже при Зеленском, власти, видимо, решили "воскресить" его и вновь начали преследовать нашего журналиста по тем же порошенковским лекалам.

"Страна" рассматривает это как прямое давление на нашего журналиста и на редакцию, которая в последние месяцы находится под беспрецедентным давлением властей после введения незаконных и преступных санкций СНБО против нашего издания и главного редактора Игоря Гужвы.