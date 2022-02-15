Парламентский комитет по свободе слова в среду, 16 февраля, рассмотрит ситуацию с обыском и попыткой фабрикации уголовного дела против журналиста "Страны" Вячеслава Селезнёва.

Об этом говорится в повестке дня заседания Комитета Рады по вопросам свободы слова.

Кроме этого, на заседании комитета рассмотрят вопрос блокировки телеканала "НАШ", против которого СНБО ввёл санкции, а также обсудят нападение на съёмочную группу "Украинской правды" в Днепре.

"Страна" накануне заседания комитета узнала подробности фабрикации дела против журналиста "Страны" Вячеслава Селезнева

По нашим данным, фабрикацией данного дела занимается СБУ. Та же группа, которая уже шантажировала Вячеслава в 2018 году, принуждая его к сотрудничеству. Тогда это разоблачила "Страна" и был большой скандал. Сейчас же они решили сфабриковать новое дело с целью дискредитации нашего журналиста и для давления на редакцию.

В СБУ, по нашим данным, подготовили лжесвидетелей, которые дали показания, что якобы из квартиры Вячеслава идёт некий химический запах. На основе этих показаний полиция и начала расследование, провела обыск, но ничего не нашла. При этом лжесвидетели "почуяли" запах из квартиры как раз в те дни, когда наш журналист был в отъезде в Херсонской области.

Напомним, мы уже писали о том, как в квартиру к журналисту "Страны" Вячеславу Селезневу нагрянула с обыском полиция. Формальная причина для обыска - жалоба от неких "соседей", которые подозревают, что Вячеслав обустроил у себя в квартире нарколабораторию.

Однако, три года назад, по аналогичной статье за наркотики, против нашего журналиста Вячеслава Селезнева уже фабриковали дело. И пытались шантажировать, заставляя шпионить и докладывать о работе редакции "Страны" в СБУ. В итоге же "Стране" удалось разоблачить и замысел СБУ, и "агента Пушкина", который пытался завербовать нашего журналиста.

"Страна" подробно писала о том, как нашему журналисту в 2018 году пытались "пришить" дело по наркотикам.

Также мы писали о том, что вещание телеканала "НАШ" после введенных против него санкций СНБО фактически прекращено. Пока что трансляция сохраняется на YouTube-канале (его не заблокировали), однако в эфире - только повторы старых программ.