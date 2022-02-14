Адвокаты главреда "Страны" написали в Верховный суд о конфликте интересов у СБУ в делах по санкциям СНБО
Адвокаты главреда "Страны" Игоря Гужвы отправили обращение в Верховный суд о конфликте интересов у СБУ в рассматриваемых судом делах о санкциях СНБО.
Об этом Игорь Гужва написал на своей странице в Fаcebook.
"Война войной, а суды по расписанию.
В нашем случае – иски в Верховный суд против Зеленского по санкциям против меня и "Страны".
Как известно, с рассмотрением этих исков есть проблема. СБУ, подавая материалы с якобы обоснованием введения санкций (а на самом деле – пустые отписки), ссылается на то, что это данные под грифом "совершенно секретно". Но при этом не дает необходимых разрешений на оборудование помещений в Верховном суде для рассмотрения таких дел.
В итоге – тупик. Верховный суд не может рассматривать дела по санкциям, потому что нет должным образом оборудованных помещений, а таких помещений нет, потому что СБУ их не сертифицирует.
При этом, в данной ситуации, у СБУ явный конфликт интересов – потому что они же являются участниками процесса со стороны ответчика. А значит - заинтересованы затягивать процесс.
И нам, как участникам процесса, важно понимать какие меры предпринимает Верховный суд для того, чтоб из этого тупика выйти. В котором, в принципе, можно находиться вечно.
Мои адвокаты, а также редакция "Страны" обратилась к Верховному суду с несколькими вопросами.
В частности:
- когда в Верховном Суде будут оборудованы залы судебных заседаний, отвечающих требованиям для рассмотрения дел, содержащих государственную тайну?
- какие меры были предприняты Верховным Судом для обеспечения возможности рассмотрения дел, содержащих государственную тайну?
- видит ли Верховный суд конфликт интересов СБУ в данной ситуации и каким образом ее можно разрешить в законном русле?
Естественно, надежды на то, что СБУ вдруг захочет решить проблему с рассмотрением дел по гостайне не приходится.
В экспертных кругах уже есть мнения, как разрешить эту ситуацию.
Но, прежде всего, важно понимать, что по поводу выхода из тупика думает сам Верховный суд.
Ждем ответа", - написал Гужва.
Напомним, летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".
Ранее Игорь Гужва подробно рассказал о причинах введения санкций.
Позднее Игорь Гужва подал иск в Верховный суд против президента Владимира Зеленского о признании санкций незаконными. Суд уже начал его рассмотрение.