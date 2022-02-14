Адвокаты главреда "Страны" Игоря Гужвы отправили обращение в Верховный суд о конфликте интересов у СБУ в рассматриваемых судом делах о санкциях СНБО.

Об этом Игорь Гужва написал на своей странице в Fаcebook.

"Война войной, а суды по расписанию.

В нашем случае – иски в Верховный суд против Зеленского по санкциям против меня и "Страны".

Как известно, с рассмотрением этих исков есть проблема. СБУ, подавая материалы с якобы обоснованием введения санкций (а на самом деле – пустые отписки), ссылается на то, что это данные под грифом "совершенно секретно". Но при этом не дает необходимых разрешений на оборудование помещений в Верховном суде для рассмотрения таких дел.

В итоге – тупик. Верховный суд не может рассматривать дела по санкциям, потому что нет должным образом оборудованных помещений, а таких помещений нет, потому что СБУ их не сертифицирует.

При этом, в данной ситуации, у СБУ явный конфликт интересов – потому что они же являются участниками процесса со стороны ответчика. А значит - заинтересованы затягивать процесс.

И нам, как участникам процесса, важно понимать какие меры предпринимает Верховный суд для того, чтоб из этого тупика выйти. В котором, в принципе, можно находиться вечно.

Мои адвокаты, а также редакция "Страны" обратилась к Верховному суду с несколькими вопросами.

В частности:

когда в Верховном Суде будут оборудованы залы судебных заседаний, отвечающих требованиям для рассмотрения дел, содержащих государственную тайну?

какие меры были предприняты Верховным Судом для обеспечения возможности рассмотрения дел, содержащих государственную тайну?

видит ли Верховный суд конфликт интересов СБУ в данной ситуации и каким образом ее можно разрешить в законном русле?

Естественно, надежды на то, что СБУ вдруг захочет решить проблему с рассмотрением дел по гостайне не приходится.

В экспертных кругах уже есть мнения, как разрешить эту ситуацию.

Но, прежде всего, важно понимать, что по поводу выхода из тупика думает сам Верховный суд.

Ждем ответа", - написал Гужва.

Напомним, летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Ранее Игорь Гужва подробно рассказал о причинах введения санкций.

Позднее Игорь Гужва подал иск в Верховный суд против президента Владимира Зеленского о признании санкций незаконными. Суд уже начал его рассмотрение.