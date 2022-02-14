Журналист телеканала НАШ Макс Назаров сообщил "Стране", что вещание телеканала после введенных против него санкций СНБО фактически прекращено. Пока что трансляция сохраняется на YouTube-канале (его не заблокировали), однако в эфире - только повторы старых программ.

Потому что в данный момент НАШ не может снимать новый контент, так как и студия, и все оборудование в ней также находится под санкциями.

"В студии не ведется эфир, выключены софиты. Скоро студию начнут разбирать. Вещание не ведется - сейчас мы только транслируем повторы. Так и будет до того момента, пока нам не отключат интернет в студии. Провайдер вполне может нас заблокировать, если еще не заблокировал. В таком формате, как раньше, мы сейчас вещать не можем", - сообщил Назаров "Стране".

Коллектив канала рассматривает возможность продолжать вещание только на YouTube, но пока что это невозможно - без студии и техники. Нынешняя студия канала, скорее всего, будет закрыта.

"Чтобы вещать только на YouTube в том же формате, что и ранее, нужно определиться с оборудованием и контентом. Вести шоу в нашей студии, как это было раньше, мы не можем - сама студия и оборудование под санкциями. Скорее всего, наша нынешняя студия закроется, и самого офиса телеканала НАШ там физически не будет. Если удастся ее сохранить, мы там останемся, если нет, то придется искать новый офис", - добавил Макс Назаров.

На вопрос "Страны", собираются ли журналисты НАШего запускать новый телеканал, Макс Назаров допустил такую возможность.

"Не знаю, будем ли основывать новый телеканал. Если мы соберёмся тем же журналистским коллективом, как это было в случае телеканала НАШ, то возможно. Если нет, то я вполне автономная фигура и могу действовать в одиночку. Я просто создам свой YouTube-канал наконец-то, и "наглый" Макс Назаров будет не только в Телеграм", - сообщил ведущий.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, на заседании СНБО ввели санкции против телеканала НАШ сроком на 5 лет. Санкции введены на основании представления СБУ.

Представители общественных организаций, правозащитники уже назвали это внесудебное решение беспределом и гонениями на свободу слова.

"Страна" подробно рассказывала о том, как вводили санкции против телеканала НАШ.

Также мы приводили мнения украинских политологов по поводу блокировки телеканала НАШ.