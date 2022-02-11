Украинские политологи поделились мнениями по поводу блокировки телеканала Евгения Мураева "Наш", решение о которой было принято после выездного заседания в Харькове Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Михаил Погребинский

"После того, как американцы "назначили" Мураева губернатором от России, Зеленского попросту загнали в угол. Старшие товарищи ему прямо сказали, кто враг, а он бездействует. Получается, что он закрыл каналы совсем не тех, кто будет командовать страной после прогнозируемого Америкой вторжения. После этого ничего не оставалось, как выдумать какую-то угрозу, подключить СБУ, созвать СНБО и наказать Мураева.

Конечно, как и со всеми остальными СМИ, которые власть заблокировала раньше, это беспредел. Нельзя просто так взять и ввести санкции без суда. Но власть это делает и их не интересует законность.

Эти санкции вводятся в очень удобное для власти время. Сейчас людей, готовых возмущаться наступлением на свободу слова, очень мало. Людей волнуют другие проблемы. Здоровье, тарифы. Власти очень повезло, что зима выдалась теплой, ресурсов хватает, чтобы не замерзнуть, веерные отключения редкие. А это именно те темы, которые могли бы спровоцировать какие-то бунты. Бунтовать из-за каналов люди не будут. Поэтому люди повозмущаются дома, на кухне, друг с другом, в интернете, а настоящую реакцию на этот весь беспредел выразят только на выборах".

Вадим Карасев

"Почему Зеленский хотел заблокировать канал Наш. Во-первых, ему не нужны медиа, которые критикуют власть. Ему достаточно оставить 1-2 лояльных к нему канала, Раду и Дом на всю страну, где будут постоянно показывать его личные успехи и достижения. Зачем ему те, кто против него? А как выигрывать выборы, если кто-то будет показывать что на самом деле происходит в Украине? Во-вторых, американцы же прямо сказали - Мураев - это угроза. Это же нельзя проигнорировать. Чем это закончится? Рано или поздно закончится большим прорывом нарыва".

Андрей Золотарев

"Еще год назад, когда закрывали Newsone, 112 и Zik, было понятно, что власть будет всеми методами создавать комфортную для себя информационную среду. Совсем неугодным СМИ - закрытие, остальных ждет жесткая цензура. Придут к каждому. Пружина будет сжиматься, и разожмется только на выборах. Простые люди сейчас заняты выживанием, их волнуют тарифы, цены, невозможность получить своевременную и качественную медпомощь. А когда пустота в холодильнике, им не до телевизора".

Напомним, что на заседании СНБО, состоявшемся 11 февраля в Харькове, было принято решение ввести санкции против телеканала "Наш". Под ограничения попали связанные с ним три компании: "Наш 24", "Наш 365" и "Наша Прага".

Мы приводили реакцию Евгения Мураева на введение санкций.

"Это преступление. Мы будем бороться", - заявил политик. Он также добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой телеканала план необходимых действий.

"Страна" подробно рассказывала о том, как вводили санкции против телеканала "Наш".