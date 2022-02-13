Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил на вопрос "Страны" о том, правда ли, что он вместе со своей семьей - женой и детьми - через 15 минут улетает из Украины в Вену (слух об этом прошёл в воскресенье вечером).

"Сижу у себя дома и слушаю вас. Очень интересная информация. Выпустил видео два часа назад, сегодня ездил в Киев, завтра и послезавтра буду в редакции.

Что касается семьи я никогда не обнародую личные данные, поэтому я говорю за себя. Я здесь, жена здесь. О детях ни один публичный человек вам никогда говорить не будет. Это запрещённые вопросы. А я в Киеве, сижу дома", - рассказал "Стране" Дмитрий Гордон.

В тоже время, сегодня телеграмм-каналы сообщили, что в 22-15 из Борисполя вылетел самолет с детьми Гордона.

Напомним, что появились слухи о том, что в понедельник, 14 февраля, международное авиасообщение с Украиной будет остановлено из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты над нашей страной.

В связи с этим Кабмин созывает заседание по ситуации с прекращением полетов над Украиной и планирует выделить 16,6 млрд гривен, которые станут гарантийным фондом для полётов в Украину.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Гордон матерился в адрес Владимира Зеленского на YouTube-канале Шустера во время рекламной паузы.

Журналист рассказал, что ему очень жалко, что "всю страну на@бали". При этом он против нового Майдана и не будет брать участие в акциях протеста.

Также "Страна" сообщала, что Дмитрий Гордон вслед за своим коллегой Савиком Шустером предрек неизбежный конец президентству Владимира Зеленского.