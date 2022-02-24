Мэр Геническа заявил, что город заняли войска России
Генический городской голова заявил, что город оккупировали войска России.
По данным Херсонской ОГА, части юга Херсонской области Украины больше не под контролем Киева. О всех подробностях сегодняшней "военной операции" в Украине - читай в обновляемом материале "Страны".
В Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях - блокпосты с русскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины.
Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
По состоянию на 15:00 в ГосЧС поступило 23 вызова, пострадавших – 33, из них 4 ребенка; военнослужащих – 17. Погибших – 13, из них 2 ребенка, военнослужащие – 9.
Напомним, наступление происходит по всем фронтам. Россия пытается контролировать воздушное пространство над Киевской областью, а также высаживает вертолетные десанты в окрестностях Киева с целью, вероятно, окружить город.
Огромная колонна бронетехники идет в направлении Киева и примерно в 10 километрах от Сум. Позже пограничники заявили, что украинские военные около Сум приняли бой с россиянами.