Генический городской голова заявил, что город оккупировали войска России.

По данным Херсонской ОГА, части юга Херсонской области Украины больше не под контролем Киева. О всех подробностях сегодняшней "военной операции" в Украине - читай в обновляемом материале "Страны".

В Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях - блокпосты с русскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины.

Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

По состоянию на 15:00 в ГосЧС поступило 23 вызова, пострадавших – 33, из них 4 ребенка; военнослужащих – 17. Погибших – 13, из них 2 ребенка, военнослужащие – 9.

Напомним, наступление происходит по всем фронтам. Россия пытается контролировать воздушное пространство над Киевской областью, а также высаживает вертолетные десанты в окрестностях Киева с целью, вероятно, окружить город.

Огромная колонна бронетехники идет в направлении Киева и примерно в 10 километрах от Сум. Позже пограничники заявили, что украинские военные около Сум приняли бой с россиянами.