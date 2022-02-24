Российские войска атаковали Украину при поддержке Беларуси - пограничники
В Госпогранслужбе Украины заявили, что российские войска при поддержке Беларуси атаковали украинскую границу на участке с РФ и Беларусью около 05:00.
Там сообщают атаке на границе с Беларусью и Крымом, а также в Сумской и Харьковской областях.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса". В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил о военном положении на территории Украины.
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