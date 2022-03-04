Начались девятые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия войск РФ сейчас сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

В ходе выполнения этой задачи группировки вооруженных сил РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку перекидывания дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок российских войск введены в операцию.

Об этом говорится в новой сводке, которую пресс-служба Генштаба ВСУ опубликовала в Facebook.

В сводке говорится о том, что российские войска уже есть на Волыни: до двух батальонных групп у села Кухари.

Кроме того, сообщается, что наступающая со стороны Полесья группировка РФ пытается продвигаться по линии Фастов-Обухов, в сторону Украинки. То есть зайти к югу от Киева.

По данным Генштаба, на западе от Киева россиян удалось остановить в районе Макарова (выходит с севера на Житомирскую трассу).

"Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель", - сообщает Генштаб ВСУ

Это важный момент, учитывая, что Гостомель РФ удерживала довольно долго. То есть аэродром Украине удалось отбить.

На восток от Киева РФ пытается наступать по линии Зазимье-Березань - то есть, от Броваров до трассы на Борисполь.

Что касается ситуации в Харьковской области: противник блокирует Харьков с юга и захватил город Балаклея.

Сообщается, что сейчас идет наступление в сторону Новомосковска. Вчера штаб сообщал, что по той же трассе идет движение в сторону Краснограда, который гораздо севернее. То есть враг прошел южнее, в сторону Днепра.

Генштаб признал "тактический успех" противника на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях. Впервые официально заявлено, что Мариуполь окружен.

На юге основное направление российской атаки - город Вознесенск на севере Николаева. С него открывается трасса на Одессу.

Для взятия Вознесенска РФ перебросила под Николаев дополнительные десантно-штурмовые группы.

"Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска (бывший Ильичевск).

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