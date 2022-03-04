США готовы рассмотреть форматы возможных новых переговоров с Россией о международной безопасности, но при условии, что Москва продемонстрирует приверженность дипломатии в ситуации с Украиной.

Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Кристофер Робинсон.

Напомним, что оборонное ведомство США создает специальный канал связи с Министерством обороны Российской Федерации, по которому будет осуществляться взаимодействие Пентагона и российского военного ведомства по Украине.

Также "Страна" сообщала, что после второго раунда украинско-российских переговоров советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что сторонам удалось договориться о "совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня".

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