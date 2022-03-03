После второго раунда украинско-российских переговоров советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что сторонам удалось договориться о "совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня".

При этом он добавил:

"Не получили результатов, на которые рассчитывала",- сказал Подоляк.

Если послушать, что именно сказал Подоляк, то из его слов выходит, что прекращение огня будет не везде, а только в тех местах, где объявят гуманитарный коридор.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного, гражданского населения, а так же для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможность временного прекращения огня, на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть, не везде, а только в тех местах, где будут находиться гуманитарные коридоры. Возможно, будет прекращения огня. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры".

"То есть, условно говоря, российское и украинское командование договаривается конкретно по Харькову , что на определённое время прекращается огонь и намечаются коридоры, по которым из города выйдут люди. При этом во всех других местах война будет продолжена", сообщает Telegram канал Политика Страны.

"Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала и продолжит диалог в третьем раунде переговоров", добавил Подоляк.

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