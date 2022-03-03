В ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский настойчиво потребовал ответа у НАТО на вопрос, когда альянс готов закрыть небо над Украиной.

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов нужно чтобы достучаться до вас?" - спросил Зеленский.

Напомним, 1 марта Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцом сделал акцент на том, что жилые кварталы украинских городов были обстреляны Россией во время переговоров, подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной, а также акцентировал на ускорении принятия нашего государства в ЕС.

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