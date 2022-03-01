В Соединенных Штатах Америки и НАТО заявили о том, что вопрос о бесполетной зоне над Украиной даже не обсуждается - ее не будет.

Вместе с тем премьер-министр Великобритании Джонсон объяснил, почему Соединенное Королевство не может обеспечить бесполетную зону над Украиной. По его словам, это приведёт к прямому столкновению с Российской Федерацией.

Кроме того, мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцом сделал акцент на том, что жилые кварталы украинских городов были обстреляны Россией во время переговоров, подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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