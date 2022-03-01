Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не будет посылать свои самолёты Украине.

Об этом он сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее в Украине заявили, что Польша передаст самолёты МиГ-29.

"Мы не направляем наши самолёты, иначе это бы означало включение НАТО в конфликт. НАТО не являются стороной конфликта", - сказал Дуда.

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