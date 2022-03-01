Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила двухпартийной группе сенаторов, что украинские Вооруженные силы серьезно нуждаются в припасах и снаряжении, в том числе летальном оружии.

Об этом пишет американская газета Politico

По словам депутатов, присутствовавших на встрече за закрытыми дверями, Маркарова сообщила сенаторам, что у Украины заканчиваются зенитно-ракетные комплексы "Стингер" и противотанковые ракеты "Джавелин".

"Это самый опасный момент со времен кубинского ракетного кризиса", - сказал сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) после встречи с Маркаровой. - "Это момент для нас, чтобы отложить в сторону наши разногласия", - заявил он.

Газета пишет, что высокопоставленные представители национальной безопасности президента Джо Байдена заявили сенаторам на секретном брифинге поздно вечером в понедельник, что худшее для Киева еще впереди: новые спутниковые снимки показывают, что большой российский конвой направляется в сторону города.

"Россия может продержаться намного дольше, чем Украина", - сказал сенатор Джим Риш из Айдахо, главный республиканец в сенатском комитете по международным отношениям. - "Это ужасно", - добавил он.

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